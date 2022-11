Esclusa dai vigili del fuoco la presenza di persone ferite

Una gru è crollata oggi a Bologna intorno alle 12.40 fra via Marzabotto e via Emilia Ponente. Le squadre dei vigili del fuoco di Bologna sono a lavoro per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nel crollo e nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area.

