Allerta rossa per vento e piogge in Sardegna e Abruzzo, gialla in altre 11 regioni

Severo maltempo su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni centro-meridionali e nord-orientali, con diffuse precipitazioni anche molto abbondanti e un marcato rinforzo della ventilazione, con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Dalla sera del 21 novembre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in estensione a Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate sui settori alpini di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, mediamente al di sopra degli 800-1000 metri e locali sconfinamenti fino ai 500-700 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in estensione a Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di tempesta sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali. Venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali su Puglia, Molise e Marche, e dai quadranti settentrionali sul Friuli Venezia Giulia, in estensione a Veneto ed Emilia-Romagna. Forti mareggiate su tutte le coste esposte.

Allerta arancione maltempo in 9 regioni

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di martedì 22 novembre, allerta rossa su settori di Abruzzo e Sardegna. Allerta arancione su parte di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto. Allerta gialla su settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Disagi in provincia di Oristano

Il forte vento di libeccio e la pioggia stanno creando fortissimi disagi in tutta la provincia di Oristano, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi. Nella marina di Torregrande i danni maggiori: nel lungomare un grosso albero di pino è finito sopra un chiosco, mandando in frantumi le vetrate. Tavoli e sedie che erano stati lasciati all’aperto sono volati ovunque. In città, un palo della luce è crollato sopra una macchina, ma non ci sono stati feriti. Molti comuni della provincia sono letteralmente allagati e i sindaci hanno invitato gli automobilisti a non passare nei sottopassi. L’allerta meteo con codice rosso della protezione civile è stata emessa nel pomeriggio ed è prevista fino a tutta la giornata di domani. Quasi tutti i sindaci della provincia hanno deciso di chiudere scuole e locali pubblici.

Neve in Trentino

Maltempo anche in Trentino. “In previsione delle nevicate che dovrebbero interessare il nostro territorio si è riunita la sala operativa provinciale. In caso di necessità, questa la decisione, saranno attivati i posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale in modo che soltanto i veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale possano proseguire il viaggio senza pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Lo comunica la Provincia di Trento in vista delle nevicate che hanno già iniziato ad imbiancare Canazei, Moena, Cavalese, Lavarone, passo Manghen e passo Pordoi. “La decisione è stata adottata per prevenire o attenuare i disagi che si registrano in caso di nevicate per la presenza di veicoli sprovvisti dell’attrezzatura adeguata che rimangono bloccati con pesanti ripercussioni per il traffico e per l’attività dei mezzi impegnati nelle operazioni di sgombero neve”, si legge nel provvedimento assunto dall’amministrazione autonoma. Nevica sull’autostrada A22 del Brennero nel tratto compreso tra Vipiteno e il confine di Stato. Il servizio viabilità di A22 comunica che “è entrato in vigore, fino al 15 aprile, l’obbligo di viaggiare con dotazioni invernali o avere catene a bordo. Obbligo che vige anche in assenza di neve”. In caso di controlli, la mancata osservanza prevede sanzioni amministrative da 80 a 318 euro con “intimazione a non proseguire il viaggio senza le dotazioni necessarie”. Anche in Austria c’è l’obbligo dell’equipaggiamento invernale.

