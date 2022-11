Timido miglioramento a partire da giovedì

Meteo in peggioramento nelle prossime ore in Italia per colpa del ciclone Poppea: attesi nubifragi e alluvioni su diverse regioni del paese, secondo ilmeteo.it. Tra le regioni più a rischio, il Triveneto e la zona tirrenica.

In arrivo anche le prime nevicate sui rilievi alpini, ma anche sugli appennini centro-settentrionali tra i 600/700m e 1300/1400m. Un timido miglioramento è previsto a partire da giovedì.

