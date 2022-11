Le fiamme scoppiate nella notte al primo piano di una palazzina

Incendio in un appartamento al primo piano di un palazzo a Mantova: una persona è morta e 16 sono rimaste ferite. La vittima, rinvenuta senza vita dai vigili del fuoco sul posto, è un uomo che abitava in uno dei 13 appartamenti dello stabile di 4 piani. Tutte evacuate le famiglie presenti, nel complesso in totale erano presenti 32 persone. Le fiamme sono partite da uno degli appartamenti per ragioni ancora ignote coinvolgendo poi l’intero palazzo.

#Incendio in un appartamento al 1º piano di un palazzo a #Mantova, #vigilidelfuoco al lavoro dalla tarda sera di ieri fino a notte inoltrata: soccorse con l’autoscala diverse persone bloccate ai piani superiori, rinvenuto purtroppo il corpo privo di vita di un uomo #21novembre pic.twitter.com/tLQiNA4QY6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2022

