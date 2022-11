L'incidente è il terzo nelle ultime 24 ore in Italia

Un altro incidente sul lavoro, il terzo in meno di 24 ore. È accaduto a Montefredane nell’avellinese, dove un operaio è morto cadendo in una vasca di cemento all’interno di un opificio. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne, per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitato in una vasca profonda circa 10 metri, adibita alla lavorazione di cemento. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma, recuperata dai Vigili del Fuoco, è stata traslata all’obitorio dell’ospedale Giuseppe Moscati.

