Foto dall'archivio di un incidente sul lavoro a Milano

Uno a Pisa, caduto da una scala, l'altro a Reggio Emilio, schiacciato da rotoballa

Due morti sul lavoro in poche ore. Un operaio è morto per le ferite riportate in un incidente sul lavoro che si è verificato oggi nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa). Da quanto si apprende l’operaio, del quale non sono state rese note le generalità, sarebbe caduto da una scala. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 ma il medico non ha potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo. Un 69enne è morto a Reggio Emilia schiacciato da una rotoballa.

