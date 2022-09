Così il coordinatore nazionale di Forza Italia a margine di una iniziativa elettorale tenutasi a Napoli

Ha parlato anche delle morti sul lavoro Antonio Tajani a margine di una iniziativa elettorale tenutasi a Napoli. “Bisogna aiutare le imprese a rafforzare la sicurezza magari detassando gli interventi per rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro.E va trasformato il sistema alternanza scuola-lavoro, bisogna arrivare come in Austria e Germania a un sistema duale, dove di fatto c’è un inserimento vero del giovane nell’impresa negli ultimi due anni di scuola”. Nel veneziano un 18enne è morto in un progetto di alternanza di scuola-lavoro schiacciato da una lastra di metallo.

