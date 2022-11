Il capo della Protezione Civile rassicura dopo la forte scossa registrata nelle Marche

“Non si registrano crolli o situazioni di grande preoccupazione. Si faranno le verifiche richieste, come sulle scuole. È stato un evento elevato, per fortuna in mare, e questo ha consentito che non ci siano criticità puntuali”. Lo ha detto a Rainews 24 il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando del terremoto delle Marche.

Nell’Adriatico “non ci si attende alcun evento” come onde anomale o tsunami che “si sarebbe già verificato”, afferma Curcio, ma l’Italia ha comunque avviato le procedure nternazionali che valgono sia “per la nostra costa che per altri Paesi costieri”.

