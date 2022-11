La reazione delle 89 persone che erano a bordo della nave mandata al porto di Reggio Calabria

(LaPresse) È arrivata martedì mattina al porto di Reggio Calabria la Rise Above, la nave della ong Mission Lifeline con a bordo 89 migranti cui era stato impedito l’approdo in Sicilia. Tutti i profughi a bordo sono stati fatti sbarcare e alla notizia dell’ok arrivato dalle autorità italiane a bordo è esplosa la gioia. Quello della Rise Above è considerato come un evento SAR, cioè quello che riguarda persone salvate nelle zone di ricerca e soccorso maltesi e libiche.

