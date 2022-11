Le autorità italiane non consentono ai componenti di scendere dalla nave della ong Mission Lifelive

L’equipaggio della nave Rise Above giunta al porto di Reggio Calabria non può sbarcare, al contrario degli 89 migranti che erano a bordo dell’imbarcazione gestita dalla ong Mission Lifelive. L’imbarcazione era rimasta per giorni al largo della costa orientale della Sicilia in attesa che gli venisse assegnato un porto ma fino a questo momento le autorità italiane non hanno concesso ai componenti dell’equipaggio di scendere dalla nave.

