Joachim Ebeling: "Non posso lasciare il porto di Catania con queste persone a bordo"

(LaPresse) “Mi sento forzato a fare una cosa illegale e per questo sono molto arrabbiato. La norma che mi impedisce di far sbarcare le persone che ho a bordo è illegale. Ma io non posso lasciare questo porto con le persone a bordo”. Lo ha detto il capitano della Humanity 1, Joachim Ebeling, parlando dalla città etnea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata