Anche la nave Geo Barents, di Medici Senza Frontiere, è diretta verso il porto di Catania, così per come è stato ieri notte per la Humanity 1. L’imbarcazione di ricerca e soccorso di MSF, era entrata in acque territoriali italiane a causa del maltempo.

La decisione – riferisce la stessa Ong – è stata presa dalle autorità italiane per valutare i casi di vulnerabilità a bordo della nave che attualmente ospita 572 naufraghi.

Così per come è avvenuto ieri notte per i naufraghi a bordo della nave Humanity1, secondo le disposizioni del Viminale, verrà prima effettuata un’ispezione a bordo da parte del personale medico competente, poi verranno fatti scendere i soggetti fragili.

“Ci sono bambini, donne incinte, minori non accompagnati. Da una settimana, sono ostaggio di politiche disumane. C’è chi ha subito violenze e abusi in Libia. HANNO BISOGNO DI SBARCARE IN UN PORTO SICURO ADESSO!” @Candi_Lo #MSF #GeoBarents pic.twitter.com/ZWDJyFtn4U — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) November 3, 2022

“Aspettiamo da oltre 10 giorni un luogo sicuro di sbarco per i 572 sopravvissuti a bordo. L’ultima richiesta alle autorità italiane risale a venerdì sera alle 22:27, e come per le altre, siamo ancora in attesa di una risposta positiva”, aveva dichiarato Juan Matias Gil, capomissione per le operazioni di ricerca e soccorso di Msf.

Salvini firma divieto per Geo Barents

È stato firmato anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme ai colleghi di Interno e Difesa, il divieto alla Geo Barents di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali. Lo confermano fonti vicine al ministro Salvini. A tutte le persone che restano sulla imbarcazione sarà comunque assicurata l’assistenza occorrente per l’uscita dalle acque territoriali.

