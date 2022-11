Juan Matias Gil, capomissione per le operazioni di ricerca e soccorso: "Da oltre 10 giorni stiamo aspettando una risposta positiva per sbarcare"

Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è entrata in acque territoriali italiane a causa del maltempo. “Stiamo aspettando da oltre 10 giorni un luogo sicuro di sbarco per i 572 sopravvissuti a bordo. L’ultima richiesta alle autorità italiane risale a ieri sera alle 22:27, e come per le altre, stiamo ancora aspettando una risposta positiva“, ha dichiarato Juan Matias Gil, capomissione per le operazioni di ricerca e soccorso di Msf.

