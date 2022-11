La manifestazione è andata in scena nel porto della città

(LaPresse) A Catania il flash mob degli attivisti della rete antirazzista per esprimere sostegno ai migranti dopo i casi delle navi Sos Humanity e Geo Barents, entrambe attraccate nel porto etneo. Il governo ha concesso la discesa solo a fragili, donne e bambini. “Stop the attack on refugees!”, si legge sullo striscione esposto al porto dai manifestanti.

