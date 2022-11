Il corteo partito da Piazza Repubblica e diretto a San Giovanni in Laterano

(LaPresse) Dallo scoutismo al mondo della politica con Cinque Stelle e Pd in piazza senza bandiera. Ecco le immagini del corte partito da Piazza Repubblica e diretto San Giovanni in Laterano per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina.

