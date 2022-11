Le immagini diffuse dal quotidiano 'Il Tirreno'. La scuola avrebbe già sospeso l'insegnante

Un video choc di 14 secondi, ripreso con un telefono cellulare e circolato anche sui social network, mostra un professore prendere a pugni uno dei suoi alunni. L’insegnante, che lavora in un istituto scolastico di Pontedera (Pisa), in aula, davanti a tutta la classe, come mostrano le immagini sferra allo stomaco di un alunno. Il fatto, riportato oggi dal quotidiano ‘Il Tirreno’, sarebbe accaduto nei giorni scorsi e i genitori dello studente avrebbero sporto denuncia alla polizia.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la scuola avrebbe adottato un provvedimento di sospensione nei confronti dell’insegnante, in attesa che l’indagine della polizia chiarisca la dinamica dei fatti. Il professore, secondo quanto si intuisce dal video, viene deriso dall’alunno, che si trova al suo fianco, vicino alla cattedra. Per questo l’insegnante, rimanendo sempre seduto, si sarebbe girato di scatto colpendo il ragazzo con un pugno all’addome. Le immagini terminano con il professore che si alza e si pone davanti al ragazzo.

Ennesimo episodio di violenza nella scuole, lo scorso ottobre, a Bari, era stato invece un professore a essere aggredito dal padre di una studentessa a cui aveva dato una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata