E' la nuova opera dell'artista e scultore del marmo Nazareno Biondo

Nuova opera dell’artista e scultore del marmo Nazareno Biondo, che ha posizionato sulla scalinata della Gran Madre di Dio a Torino dei (finti) candelotti. L’artista ha negli ultimi tempi la percezione che la società viva nella paura di una bomba in procinto di esplodere, ma questa non lo farà, perché come inciso sul marmo di Carrara: “Ceci n’est pas une Bombe” (Questa non è una bomba). Il timer “terminerà” il suo conto alla rovescia per l’inizio della Settimana dell’arte a Torino.

View this post on Instagram A post shared by Nazareno Biondo (@nazarenobiondo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata