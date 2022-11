La donna è ricoverata al Niguarda. L'incidente in via Bastioni di Porta Nuova

Una donna di 66 anni è ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano dopo essere stata investita da una betoniera in via Bastioni di Porta Nuova. La donna camminava a piedi quando per causa da accertare è stata investita. La 66enne ha riportato trauma al torace e al bacino e a una gamba. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 di Areu e la polizia locale.

Operata d’urgenza, gravi le sue condizioni

La donna ha riportato diverse fratture. Arrivata all’ospedale Niguarda in codice rosso, la 66enne è stata sottoposta ad un intervento chirurgico che è tutt’ora in corso. Le sue condizioni a quanto si apprende da fonti dell’ospedale sono gravi.

