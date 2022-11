Azione compiuta da commando armato per un bottino di 100mila euro

(LaPresse) Assalto a un portavalori nei pressi dell’ufficio postale nel centro di Barletta. Stando a quanto si apprende, il gruppo sarebbe entrato in azione attorno alle 10 e sarebbe stato composto da almeno quattro persone che, per garantirsi la fuga, hanno dato alle fiamme un’auto. I quattro hanno bloccato la via di fuga al portavalori e sarebbero riusciti a portare via parte del denaro trasportato dal mezzo. Sul posto si sono recati polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Il bottino deve essere ancora quantificato, ma si tratterebbe di una somma vicina ai centomila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata