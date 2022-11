Sui muri anche il simbolo di due V che si incrociano

Le mura esterne della sede della Cisl di Torino sono state imbrattate nella notte con alcune scritte. “Sindacati nazisti” e il simbolo di due V che si incrociato sono le scritte in vernice rossa apparse sui muri.



“Ringraziamo tutti coloro che in queste ore stanno esprimendo solidarietà e vicinanza alla nostra organizzazione sindacale per le scritte comparse la notte scorsa sui muri della sede di via Madama, a Torino. Senza farci intimidire, continueremo a svolgere il nostro lavoro che è quello di difendere i diritti dei lavoratori e dei pensionati e di dar voce ai deboli e agli esclusi che si rivolgono a noi quotidianamente”: così i segretari territoriale e regionale Cisl, Domenico Lo Bianco e Alessio Ferraris dopo l’imbrattamento della sede Cisl di via Madama Cristina a Torino della scorsa notte.

