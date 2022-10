Al via il sequestro dell'area da parte della polizia

Il volume della musica all’interno del capannone alla periferia di Modena è stato abbassato, mentre i ragazzi che vi hanno preso parte stanno lasciando l’area un po’ alla volta. All’esterno del padiglione di Via Marino, per garantire un’evacuazione ordinata della struttura dai soli varchi sicuri, i reparti delle forze dell’ordine sono stati fatti avvicinare ai lati dell’edificio che vanno interdetti. Le operazioni di “messa in sicurezza” dell’area porteranno “al sequestro preventivo dell’immobile adottato di iniziativa e in via di urgenza”. È quanto si apprende dalle forze dell’ordine che stanno presidiando l’intera area.

