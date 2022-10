Zona circondata, identificate oltre 650 persone

Sono ancora in corso le trattative tra le forze dell’ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso un rave party di Halloween, alla periferia di Modena. Nel frattempo, il volume della musica, all’interno della struttura, è stato abbassato e i partecipanti stanno lasciando l’area un po’ alla volta. All’esterno del padiglione di Via Marino, per garantire un’evacuazione ordinata della struttura dai soli varchi sicuri, i reparti delle forze dell’ordine sono stati fatti avvicinare ai lati dell’edificio che vanno interdetti.

Il dispositivo, approntato all’esito del Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica svolto ieri in Prefettura e del successivo Tavolo tecnico svolto in Questura alla presenza di tutti gli Uffici, Comandi ed enti interessati, vede il dispiegamento di forza pubblica, enti del soccorso sanitario e tecnico.

Le forze dell’ordine – polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza – presidiano l’intera zona. Ieri era stato convocato in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per analizzare le misure da assumere rispetto al rave.

Le operazioni di ‘messa in insicurezza’ dell’area dove è in corso il rave party, alla periferia di Modena, porteranno “al sequestro preventivo dell’immobile adottato di iniziativa e in via di urgenza”. Il procedimento si rende necessario “per motivi di sicurezza strutturale legati allo stato dei luoghi, dichiarati dal proprietario della struttura e certificati in ultimo da sopralluogo tecnico”.

“Non entriamo, siamo qui perché l’edificio è pericolante e va posto sotto sequestro. Non siamo qui per voi, ma per la struttura che è pericolosa. Non entriamo. Non ci interessa cosa fate, noi siamo a presidio della struttura“. Così un funzionario di polizia rivolgendosi ai partecipanti al Rave party nel modenese, dove migliaia di giovani si sono riuniti da diverse regioni e dall’estero per festeggiare Halloween. Gli agenti con caschi e scudi aspettano all’esterno mentre alcuni di loro trattano con gli organizzatori. Le forze dell’ordine hanno informato i partecipanti al rave in corso alla periferia di Modena “affinchè l’uscita dalla struttura avvenga con calma e in modo responsabile per la sicurezza di tutti”.

Già 660 le persone identificate che hanno preso parte al rave party, ancora in corso, alla periferia di Modena. I controlli delle forze dell’ordine vanno avanti lungo le strade per il deflusso dall’area del capannone, con la collaborazione delle pattuglie territoriali dislocate a medio raggio, di più unità cinofile antidroga e della Polizia stradale.

Il raduno iniziato nel weekend sarebbe dovuto andare avanti con qualche migliaio di partecipanti fino al 1 novembre.

Nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, aveva annunciato che già nella giornata di oggi sarebbero state presentate nel Cdm misure volte a evitare che in futuro possano ripertersi situazioni simili di rave party.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata