In manette un automobilista 49enne per omicidio volontario

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un 49enne, incensurato, nato a Trescore Balneario e residente Montello, per omicidio volontario. Aveva avuto un diverbio con un motociclista di 55 anni a un semaforo per questioni stradali. Allo scattare del verde a un incrocio a Montello, nella bergamasca, l’uomo alla guida di una fiat Panda ha speronato il centauro, che è caduto a terra esanime. Il 49enne si è dato alla fuga ma è stato fermato dai militari nella sua abitazione poco dopo i fatti e portato in carcere a Bergamo.

