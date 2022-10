Per il ministro dell'Interno si "riespande la domanda di sicurezza" ed è necessario "curare i timori della cittadinanza"

“Oggi la domanda di sicurezza si riespande. Anche su altri versanti e su settori che implicano la necessità di curare la paura della cittadinanza“. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, alla Cerimonia inaugurale dell’anno accademico della Scuola superiore di polizia, a Roma. “La crisi socioeconomica, la popolazione che invecchia, e la mancata cura del degrado urbano – aggiunge – fanno aumentare le paure e questo è un tema di cui dobbiamo farci carico. Se cresce la paura e si riespande il bisogno di sicurezza, dobbiamo stare attenti anche alla strumentalizzazione della paura e a un avvitamento della protesta. Ne abbiamo già qualche primo segnale”. In ogni caso, nel farlo “occorre equilibrio e moderazione”.

Il ministro ha poi precisato che strumentalizzazioni della paura sono avvenute già in passato nel periodo pandemico. “Ne ho avuto esperienza come prefetto di Roma”, ha aggiunto chiarendo che il riferimento non riguardava in alcun modo i recenti episodi della Sapienza.

