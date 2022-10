Boiocchi è stato colpito da più colpi di arma da fuoco

(LaPresse) La polizia scientifica al lavoro in via Fratelli Zanzottera per i rilievi sul luogo dell’agguato a Vittorio Boiocchi. L’uomo, storico ultrà dell’Inter, è stato colpito da più colpi di arma da fuoco. E’ morto poco dopo la sparatoria

