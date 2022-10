'Ritorna il vecchio sogno' la scritta dipinta su cartelloni elettorali di FdI al contrario

(LaPresse) Striscione ‘nostalgico’, che richiama al fascismo, quello comparso nella notte nel piazzale davanti alla storica sede del Movimento Sociale Italiano a Colle Oppio, in Via delle terme di Traiano, a Roma. ‘Ritorna il vecchio sogno’, si legge nello striscione dove è visibile il logo della sezione Msi (C e O con la saetta). La scritta è stata apposta di fronte a quella che era la storica sede del Fronte della Gioventù, dove sono nati politicamente la premier Giorgia Meloni e l’esponente di Fdi Fabio Rampelli. E’ stata dipinta su striscioni elettorali di Meloni al contrario.

