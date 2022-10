La scritta nostalgica del fascismo sui manifesti elettorali di Giorgia Meloni

Uno striscione ‘nostalgico’ è apparso questa notte nel piazzale antistante la storica sede del Movimento Sociale Italiano a Colle Oppio, in Via delle terme di Traiano, a Roma. “Ritorna il vecchio sogno”, si legge sul retro dei manifesti elettorali di Giorgia Meloni affissi su un muro. Vicino alla scritta è visibile anche il logo della sezione del Msi, C e O con la saetta. Quella di Colle Oppio è la sede del Fronte della Gioventù dove sono nati politicamente la presidente del Consiglio e l’esponente di Fdi Fabio Rampelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata