Dalle 2.30 di questa notte in corso le operazioni di spegnimento

(LaPresse) Sette squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 2.30 di questa notte a Erba per l’incendio di un fabbricato in corte disabitato: fiamme sotto controllo, operazioni di spegnimento dei focolai residui in corso.

