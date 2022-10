Foto dall'archivio di una volante della polizia

L'uomo è piantonato in ospedale: dopo aver ucciso Samuel Nazzari ha avuto un malore

Resta in ospedale piantonato Camillo Bonaccorsi, l’80enne fermato ieri pomeriggio per l’omicidio di Samuel Nizzari. Il 46enne è stato ucciso con quattro colpi di pistola in via Carrubella a Gravina in provincia di Catania. L’anziano è stato colto da malore ieri sera mentre gli investigatori della squadra mobile di Catania lo stavano interrogando dopo averlo fermato nella sua casa di Pedara. Secondo i sanitari dell’ospedale l’anziano soffre di problemi cardiaci ed è per ora sotto osservazione e verrà sentito dagli inquirenti non appena i medici daranno il via libera. Bonaccorsi al momento del fermo ha consegnato la pistola alla polizia. Secondo quanto si apprende il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile alle continue liti per una perdita dell’impianto idraulico nel garage della vittima che avrebbe creato danni a quello vicino di proprietà dell’anziano. Testimone dell’omicidio il figlio minorenne di Nizzari che ha provato a difendere il padre colpendo con un bastone l’anziano.

