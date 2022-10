Artem Uss, figlio del governatore di Krasnoyarsk Artyom, è stato arrestato ieri all'aeroporto di Malpensa, mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul

(LaPresse) L’avvocato Vinicio Nardo presenterà nei prossimi giorni un’istanza per chiedere gli arresti domiciliari per il manager russo Artem Uss, figlio 40enne del governatore russo di Krasnoyarsk Artyom. Artem Uss è stato arrestato ieri all’aeroporto di Malpensa, mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul. A suo carico pende un mandato l’arresto internazionale per elusione delle sanzioni, contrabbando e riciclaggio di denaro. Il giudice Roberto Peroni Ranchet ha negato l’estradizione per Uss che da ieri si trova nel carcere di Busto Arsizio.

