Dopo la protesta del 19 ottobre, tensione alle stelle tra una studentessa e una docente: gli altri alunni le hanno dovute dividere

Sul web spuntano foto delle crepe nell’aula magna dell’Università di Cagliari, immortalate prima del crollo e su cui continua ad indagare la procura. Gli studenti hanno pubblicato sui social le immagini di fenditure, lesioni sui muri e nel pavimento. Qualcuno parla anche di scricchiolii che si sarebbero sentiti nei giorni precedenti il cedimento. Ma nessuna segnalazione era mai arrivata da parte dei ragazzi o dei docenti al rettore Francesco Mola, il quale ha ricordato che proprio in quell’edificio sono stati fatti recenti lavori di ristrutturazione.

La tensione all’Università resta alta. Dopo la manifestazione degli studenti del 19 ottobre davanti al rettorato, i ragazzi si sono ritrovati giovedì mattina nell’aula Capitini del polo universitario Sa Duchessa per una sorta di assemblea permanente. Da quanto si è appreso, una docente e una studentessa sono venute alle mani perché la prima contestava le forme della protesta e la seconda ha reagito. Da quel momento la situazione è degenerata e la ragazza avrebbe colpito l’insegnante con uno schiaffo o con un violento spintone.

🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell’università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] pic.twitter.com/8ELNGHIUfJ

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 18, 2022