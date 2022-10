Il rettore dell'Università: "Stiamo lavorando per accertare le cause"

Crollo colposo di edificio o disastro colposo. Sono queste le ipotesi di reato che sta valutando la procura di Cagliari, che ha aperto un’inchiesta sul crollo della palazzina nel polo umanistico dell’università del capoluogo sardo all’interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino. Ancora non ci sono indagati e i reati potrebbero essere entrambi contestati: a decisione sarà presa quando tutti gli elementi di valutazione saranno a disposizione dei magistrati. Il procuratore Paolo De Angelis ha affidato l’inchiesta al pm Giangiacomo Pilia, che ha delegato le indagini ai vigili del fuoco, Spresal, Asl di Cagliari e altri enti che si occupano di edilizia pubblica. Intanto, gli studenti dell’Università di Cagliari hanno manifestato davanti al rettorato. Tanta la paura negli occhi dei ragazzi che ieri si sono avvicinati al luogo del crollo per capire cosa fosse successo: “Non ci sentiamo al sicuro”, dicono.

Le parole del rettore dell’Università

Il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, ha confermato che al momento del crollo dell’aula magna l’edificio era vuoto e non ci son stati feriti. “Stiamo lavorando da stanotte per accertare le cause di quanto è accaduto, in piena e totale collaborazione con le autorità competenti”, ha detto Mola. A quanto si apprende, inoltre, la palazzina crollata, costruita 40, 50 anni fa, sarebbe stata controllata di recente e non aveva rivelato nessuna anomalia.

Ispezioni in tutta l’area

È stata messa in sicurezza l’intera area dove ieri intorno alle 21:45 si è verificato il crollo della palazzina che ospita la Facoltà di Lingue. L’Università oggi resta chiusa e nelle prossime ore tutti gli edifici che si trovano del complesso verranno ispezionati. L’edificio è letteralmente collassato, sembra essersi sbriciolato, e sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata a un’altra costruzione dove qualche anno fa era stato realizzato l’asilo della facoltà.

