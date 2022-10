Vigili del fuoco sotto le macerie per escludere possibilità che qualcuno sia rimasto coinvolto

È crollata in tarda serata l’aula magna dell’Università di Cagliari, all’interno di un edificio a due piani in via Trentino. Secondo le prime testimonianze, non ci sarebbero feriti né morti. Sul posto tre ambulanze e i vigili del fuoco, che stanno continuando a cercare sotto le macerie per escludere ogni possibilità che qualcuno sia rimasto coinvolto. È arrivato sul posto anche il rettore dell’Università, Francesco Mola. L’edificio sembra essersi letteralmente sbriciolato: solo qualche ora prima, la struttura era piena di studenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata