(LaPresse) Tagliato il nastro della nuova sede della facoltà di Medicina dell’Università Federico II a Scampia, periferia a Nord di Napoli. Con la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa , il Rettore Matteo Lorito, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e Domenico Battaglia vescovo di Napoli. “Questa è un’iniziativa molto importante non solo per la città di Napoli ma come segnale forte di quanto un’istituzione come l’Università può fare per il proprio territorio e per il proprio Paese”, ha spiegato la Ministra a margine dell’evento. “Lo Stato non può ignorare parte del Paese, è fondamentale portare la presenza dello Stato. Ci vuole molto non è una cosa facile ma va fatta”, ha concluso la titolare dell’Università.

