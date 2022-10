Il Pontefice in occasione della Giornata internazionale per la lotta contro l'indigenza

In occasione della Giornata internazionale per la lotta alla povertà, data in cui la Caritas ha lanciato l’allarme su quasi due milioni di famiglie italiane in condizioni di indigenza assoluta, Papa Francesco è tornato sul tema sottolineando l’importanza del lavoro per superare la miseria. La povertà “deve essere combattuta” attraverso “la possibilità di creare posti di lavoro e contribuire così a dare dignità al prossimo“, ha detto il Pontefice, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano un gruppo di imprenditori dalla Spagna. “Quindi ecco qui un rimedio per combattere la malattia della miseria: il lavoro e l’amore per i poveri”, ha proseguito il Santo Padre chiedendo agli imprenditori di “continuare a trasformare in modo creativo il volto dell’economia, affinché sia più attenta ai principi etici” e non dimenticare “che la vostra attività è al servizio dell’essere umano, non solo di pochi, ma di tutti, specialmente dei poveri”.

