Individuato un traffico di prodotti contraffatti provenienti dalla Cina

(LaPresse) Sequestrati oltre 155.000 tra prodotti contraffatti e merce contenente materiali altamente nocivi per la salute dai funzionari dei Reparti Antifrode dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Genova e dai militari della Guardia di Finanza. L’operazione, denominata “Passo Falso”, ha permesso di scoprire un traffico di prodotti contraffatti in arrivo dalla Cina. Grazie a un accurato screening delle merci in transito nello scalo portuale genovese e avvalendosi dei dati acquisiti attraverso la consultazione delle banche dati in uso i militari sono riusciti a individuare le spedizioni di container maggiormente sospette. In tal modo sono stati rinvenuti oltre 120.000 capi di abbigliamento e calzature riconducibili a note griffe della moda risultati contraffatti.

