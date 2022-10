Nell'incidente è morto un uomo di 56 anni, ferite altre due persone

È un uomo di 56 anni, originario della Moldavia, la vittima del tragico incidente avvenuto la notte scorsa prima dell’alba sull’autostrada A10 tra i caselli di Sanremo e Taggia. L’uomo viaggiava a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un furgone in un tratto dove per cantieri è istituito uno scambio di carreggiata. Nello schianto, violentissimo, è rimasta ferita in modo grave anche una donna che si trovava a bordo del veicolo, così come l’autista alla guida del furgone, entrambi soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo. È invece ancora ricercato l’uomo che al momento dell’incidente si trovava alla guida dell’auto e che dopo lo scontro è fuggito facendo perdere le sue tracce. Accertamenti da parte della polizia stradale, non si esclude che l’auto, di grossa cilindrata, abbia imboccato contromano la carreggiata dov’è istituito lo scambio di corsia.

