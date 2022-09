Roma, 16 set. (LaPresse) – Un autista Atac si è addormentato mentre guidava un bus notturno a Roma e ha provocato un incidente. Un finestrone del bus, come si vede nel video pubblicato sul gruppo telegram ‘Welcome to Favelas’, si è rotto. “M’è preso un colpo di sonno, che devo fa? L’importante è che non s’è fatto male nessuno”, ha detto l’autista e ha aggiunto “Io non dovevo lavorare ero di riposo”. “Tu non devi dormire, stai lavorando. Se devi dormire stai a casa”, gli ha urlato una passeggera . “M’ha salvato la bonanima de mi’ padre. Guarda do stavo? M’è scoppiato il finestrino davanti”, ha urlato il ragazzo seduto vicino al finestrino che si è rotto dopo l’impatto.

