(LaPresse) – “Il reddito di cittadinanza è una misura utile ma va rivista”. Lo hanno detto i giovani impegnati nel career day. Oltre 3mila presenze, 40mila curriculum raccolti, 120 aziende partecipanti e più di 8mila colloqui realizzati, questi i numeri della seconda edizione del Career Day organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, nella sede di San Giovanni a Teduccio. “È un’opportunità molto importante per noi giovani che abbiamo la possibilità di conoscere le aziende da vicino, non su internet inviando semplicemente i curriculum, e di cimentarsi nei colloqui” afferma una delle giovani neolaureate intervistata da LaPresse. “Il futuro è molto incerto ma c’è speranza” secondo un giovane professionista in cerca di nuove esperienze, mentre per una ragazza impegnata nel percorso di laurea magistrale “Bisogna essere disposti ad un lavoro flessibile, che è una delle principali richieste delle aziende”. I ragazzi hanno parlato anche di reddito di cittadinanza “Una misura utile per chi si trova in serie difficoltà economiche e lavorative, ma va senz’altro rivista per evitare che qualcuno ne approfitti a danno della comunità”.

