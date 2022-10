I vigili del fuoco, dopo aver evacuato diversi pazienti, hanno domato l’incendio in poco tempo e messo in sicurezza l’area

(LaPresse) Momenti di paura, la scorsa notte, per le fiamme divampate all’interno dell’ospedale “Mauro Scarlato” a Scafati, nel Salernitano. I vigili del fuoco, dopo aver evacuato diversi pazienti, hanno domato l’incendio in poco tempo e messo in sicurezza l’area. Indagini sulle cause del rogo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

