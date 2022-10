L'intenzione è quella di rimanere in presidio fino a che non ci sarà notizia di un impegno formale

(LaPresse) Hanno bloccato le rampe d’accesso al casello di Genova Ovest i lavoratori di Ansaldo Energia a Genova, in presidio per chiedere a Cassa depositi e prestiti un impegno formale che riconosca l’importanza strategica dell’azienda e le intenzioni di ricapitalizzazione urgente per salvare lo stabilimento genovese dalla crisi esplosa a fine agosto. Il traffico è bloccato nel quartiere di Sampierdarena, raggiunto dai lavoratori in corteo, così come la sopraelevata di Genova. L’intenzione è quella di rimanere in presidio fino a che non ci sarà notizia di un impegno formale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata