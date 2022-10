Vinicio Nardo: "Ha sempre sostenuto la tesi di essere estraneo a questa vicenda"

(LaPresse) Si professa innocente Abdhallah Bouguedra, uno dei ragazzi arrestati per le violenze in piazza Duomo, a Milano, la notte di Capodanno, e dice che non era lui il giovane immortalato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della piazza e dai video mentre aggredisce con altro ragazzi una studentessa 19enne e un’amica. Il 21enne, che ora è ai domiciliari a Torino, dove vive, “affronta il processo confidando che sia riconosciuta la sua innocenza”, ha sottolineato l’avvocato Vinicio Nardo, che difende il ragazzo insieme all’avvocato Stefano Comellini. Abdhallah Bouguedra “è tranquillo perché ha sempre sostenuto la tesi di essere estraneo a questa vicenda e che ci sia un errore e questo cercheremo di dimostrare in questo processo”, ha chiarito l’avvocato Comellini che ha poi sottolineato: “Quella di fare il dibattimento è una scelta forte che ha fatto, valutando insieme a noi legali che questa fosse la scelta migliore per lui”. Il processo è stato rinviato al prossimo 24 novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata