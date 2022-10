Francesco nell'omelia della messa per la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti

“Oggi nel giorno in cui Scalabrini diventa santo vorrei pensare ai migranti: è scandalosa l’esclusione dei migranti“. Così Papa Francesco nell’omelia pronunciata in piazza San Pietro nel corso della Messa celebrata per la Canonizzazione dei Beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. “Anzi l’esclusione dei migranti è criminale. Li fa morire davanti a noi”. E così il Mediterraneo “è il cimitero più grande del mondo”. L’esclusione dei migranti “è schifosa”, ribadisce. “E’ peccaminosa. E’ criminale, non aprire le porte a chi ha bisogno. No, non li escludiamo… Li mandiamo via… Ai lager, dove sono sfruttati e venduti come schiavi”, aggiunge il Santo Padre. “Fratelli e sorelle oggi pensiamo ai nostri migranti, quelli che muoiono. E quelli che sono capaci di entrare li riceviamo come fratelli o li sfruttiamo?”, chiede il Pontefice.

