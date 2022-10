Così Papa Francesco su Twitter, nella Giornata internazionale degli anziani

“Noi persone anziane abbiamo spesso una sensibilità speciale per la cura, per la riflessione e per l’affetto. Siamo, o possiamo diventare, maestri della tenerezza. Abbiamo bisogno, in questo mondo abituato alla guerra, di una vera rivoluzione della tenerezza!”. Così Papa Francesco su Twitter, nella Giornata internazionale degli anziani.

We elderly people often have a special sensitivity for care, reflection, and affection. We are, or we can become, teachers of tenderness. In this world accustomed to war, we need a true revolution of tenderness. #IDOP

— Pope Francis (@Pontifex) October 1, 2022