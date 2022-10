Ennesimo incidente sul lavoro. Un uomo è stato portato in codice rosso alle Molinette

Tre operai sono rimasti feriti a Rivoli, in provincia di Torino, nel crollo di un ponteggio montato su un condominio di vaia Carrù per una ristrutturazione edilizia. Due di loro sono stati ricoverati all’ospedale di Rivoli e un terzo al Cto di Torino. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri di Torino e dalle 10:15 sono attive le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute che dopo aver soccorso e affidato al personale sanitario i tre lavoratori rimasti coinvolti nel cedimento. Ora sono al lavoro per la messa in sicurezza della zona e per l’evacuazione preventiva di una scuola primaria che si trova nell’area adiacente a quella del crollo.

Uno degli operai è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza alle Molinette di Torino. L’uomo presenta oltre alla rottura dell’aorta anche trauma cranico, toracico, addominale, al bacino e al femore. È stato ricoverato in codice rosso e la prognosi è riservata.

🔴 #Torino, crollo ponteggio a Rivoli in viale Carrù: #vigilidelfuoco impegnati nell’evacuazione precauzionale di una scuola primaria posta in un’area adiacente quella del cedimento [#5ottobre 11:45] https://t.co/scRl2ro9AQ pic.twitter.com/eiI2sy1GnA — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 5, 2022

