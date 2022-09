Ammesso invece il Comitato delle vittime della tragedia di Genova: "Ci riempie di orgoglio, non abbiamo mai mollato"

Il Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi di Genova è stato ammesso mercoledì mattina dai giudici come parte civile nel processo in corso nel capoluogo ligure: in totale sono state 500 le parti civili escluse su 700 richiedenti. “Ci hanno accolto come comitato. Questo è molto importante per noi e ci riempie di orgoglio perché non abbiamo mai mollato”. Lo spiega a LaPresse Egle Possetti, portavoce del comitato. “È – aggiunge – un precedente importantissimo per altri processi di questa portata e ringraziamo l’avvocato Raffaele Caruso che ci ha seguito in questa battaglia. Ovviamente – prosegue Possetti – speriamo queste parti escluse possano trovare spazio in sede civile con una class action, secondo noi sarebbe giusto”.

