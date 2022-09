Ieri piogge torrenziali in Campania, oggi allerta rossa in Basilicata

Ancora maltempo sull’Italia. “A seguito della tempesta che si è abbattuta sulla nostra città nelle ultime ore, la sindaca Daniela Toscano ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice per oggi, 26 settembre. Si invitano i cittadini a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza”. Così in una nota il comune di Erice, che a causa del forte maltempo ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ieri maltempo in Campania, a Napoli strade allagate.

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a Potenza e in altri tre Comuni del potentino (Avigliano, Melfi e Tito). È la decisione dei sindaci lucani a causa del maltempo che interesserà oggi gran parte della Basilicata. La Protezione Civile regionale segnala l’allerta rossa in Basilicata.

Allerta meteo ‘arancione’ in Puglia, per il Gargano, le isole Tremiti, il basso Fortore, il sub-Appennino dauno, la Puglia centrale Bradanica e quella centrale adriatica. Il bollettino diramato dalla Protezione civile della Regione Puglia riguarda la giornata odierna. Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da moderati a elevati.

