Allagamenti e disagi in tutta la città

(LaPresse) Maltempo in Campania: albero crollato su due auto a via Marina, autobotti in funzione in via Gianturco e auto rimaste impantanate. Allagamenti e disagi in tutta la città. Il livello dell’acqua è salito con la grande pioggia nelle strade fino a raggiungere le ruote di macchine e furgoni in alcuni punti. Al lavoro tecnici e agenti della polizia locale per fornire indicazioni ai cittadini e cercando di ripulire da rami e fango le canaline di scolo a bordo strada per far defluire. Nel golfo il vento ha gonfiato il mare in entrata e muove onde e canaloni contro la costa.

