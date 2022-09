Soccorsi in mare dalla Open Arms Uno, a bordo anche il corpo senza vita di un giovane

Centinaia di migranti soccorsi in mare sono sbarcati nel porto di Messina. 402 le persone soccorse in 4 differenti operazioni compiute dalla Open Arms Uno. Lo rende noto la stessa Ong nei suoi canali social. Tra i naufraghi vi sono molte donne e bambini. A bordo della nave vi è anche il corpo senza vita di un giovane. “Auguriamo loro una vita in pace”, scrive la Open Arms su Twitter.

