La difesa del leader di Forza Italia non ha presentato alcuna istanza in vista del voto

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, imputato nel processo Ruby ter con altre 28 persone, ha deciso di non presentare alcuna istanza di legittimo impedimento per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. All’apertura dell’udienza il suo difensore, l’avvocato Federico Cecconi, nel definire il calendario del processo ha confermato che il professor Franco Coppi e lui pronunceranno le loro arringhe il prossimo 17 ottobre. L’udienza di oggi, invece, è dedicata agli interventi delle difese di Elisa Trevaini, Roberta Bonasia e dell’avvocato Luca Giuliante, ex legale di Ruby.

